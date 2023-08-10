انت الأن تتابع خبر مقتل 5 جنود أتراك في العراق .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن 5 جنود أتراك قُتلوا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستانيّ المحظور في شمال العراق، ووفقًا للبيان فإنّ الاشتباك في منطقة الزاب، حيث تنفذ تركيا عملية عبر الحدود أطلقت عليها اسم (المخلب/القفل) التي بدأت في أبريل (نيسان) 2022.

وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع التركية، لمصادر إعلاميّة دوليّة، أنّ الجنود الخمسة قتلوا في الجولة الأولى من إطلاق النار من مسلحي حزب العمال الكردستانيّ أثناء قيامهم بأعمال بحث وتفتيش ميدانية.

هذا، وتُصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ حزب العمال الكردستانيّ، الذي له قواعد في شمال العراق، على أنّه جماعة إرهابية.