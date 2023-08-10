انت الأن تتابع خبر محاولة اغتيال لوزير الدفاع اللبناني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر إعلاميّة لبنانيّة، عصرَ الخميس، أنّ وزير الدفاع اللبنانيّ في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، تعرّض لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية بمحلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت.

وقالت المصادر إنّ موكب الوزير تعرض لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في بيروت، والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات.

وأضافت أنّ الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على سيارته في منطقة الحازمية.



وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار" اللبنانية، فإنّ المكتب الإعلامي لوزير الدفاع أعلن عن إصابة سيارته برصاص في محلة، مضيفًا أنّ الوزير بخير. وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع قناة "إم تي في" أنه بخير وهو في المستشفى، مشيرًا إلى "تضرر الزجاج الخلفيّ للسيارة".