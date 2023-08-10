انت الأن تتابع خبر مقتل مرشّح للرئاسة في الإكوادور بالرصاص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة، إنّ المرشّح الرئاسيّ الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو (59 عامًا)، قتلَ بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابيّ، وكان فيلافيسينسيو، وهو عضو في الجمعية الوطنية ومرشح عن حركة كونستروي، قد قاد مسيرة في العاصمة الإكوادوريّة كيتو في نهاية الاجتماع، ليتعرض لإطلاق نار من قبل شخص مجهول.

وأكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، على حسابه في تطبيق إكس (تويتر سابقًا) وفاة فيافيسينسيو، متعهدًا أنّ هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.

وكان المرشح واحدًا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 أغسطس (آب) الجاري.