انت الأن تتابع خبر زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر عبريّة، الخميس، إنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر في مهمات رسمية ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون أول)، تتضمن خمس رحلات، من بينها زيارة مرتقبة إلى المغرب تلبية لدعوة من الملك محمد السادس.

وأضافت أنّ أول رحلة لنتنياهو ستأخذه إلى تركيا وقبرص، كما سيشارك في المناقشة العامة السنوية لجمعية الأمم المتحدة في نيويورك، ومن المقرر أيضًا لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناهيك عن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023، الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة الخامسة لنتنياهو للمغرب. ففي منتصف يوليو (تموز)، تلقى دعوة رسمية من العاهل محمد السادس، بعد إعلان إسرائيل اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين، وفق إفادة مكتب نتنياهو، يجري بذل جهود للعثور على موعد مناسب لكلا الجانبين، ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يتم تضمين هذه الرحلة إلى المغرب في جدول رئيس الوزراء المزدحم في أشهر الخريف والشتاء، بحسب ما ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإلكترونية.