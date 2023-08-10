انت الأن تتابع خبر البيان الختامي لقمة إيكواس .. كل الخيارات مطروحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حمّلت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا، الخميس، قادة الانقلاب في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس المحتجز محمد بازوم، مؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بكافة الخيارات، بما فيها التدخل العسكري.



وجاء في البيان الختامي لقمة إكواس الطارئة بشأن النيجر:



ندعو كل الدول لدعم إيكواس لإعادة الوضع الدستوري في النيجر.

ستبقى كل الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة سلميًا في النيجر.

نشدد على إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم.

الجهود الدبلوماسية التي بذلناها رفضها الانقلابيون.

نحمل قادة الانقلاب مسؤولية سلامة رئيس النيجر.

نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي.

ندعو الاتحاد الأفريقي لدعم القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر

نؤكد عزمنا إبقاء كل الخيرات على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري.

ملتزمون باستعادة النظام الدستوري في النيجري من خلال الوسائل السلمية.