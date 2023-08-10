انت الأن تتابع خبر عقوبات بالجملة على حاكم مصرف لبنان السابق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة الخزانة الأميركيّة في بيان لها الولايات المتحدة، بالتزامن والتنسيق مع كندا وبريطانيا، فرضت عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وأفراد من أسرته والمقربين منه، مشيرةً أنّ لائحة العقوبات المشتركة التي أقرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ضد سلامة (73 عامًا) الذي تولى حاكمية مصرف لبنان طوال 30 عامًا، تضم أيضًا "المتآمرين في مخطط الفساد" معه وهم نجله نادي سلامة (37 عامًا) وشقيقه رجا سلامة (63 عامًا) ومساعدته الرئيسية في مصرف لبنان ماريان حويك (43 عامًا) و"شريكته السابقة" الأوكرانية آنا كاساكوفا (49 عامًا).

وأكدت أنّ العقوبات تنصُّ على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء في الولايات المتحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بأنّ العقوبات تشمل سلامة وأربعة من "مساعديه المقربين الذين أثروا أنفسهم على حساب الشعب اللبناني". وقال، في تصريحٍ له لوكالاتٍ إعلاميّة، إنّ سلامة "بصفته حاكمًا لمصرف لبنان، استخدم مكتبه للانخراط في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير القانوني بمساعدة أفراد الأسرة والمتعاونين المقربين منه، متجاهلاً القانون اللبنانيّ"، فضلاً عن أنه استحصل على "امتيازات لا تُمنح للمواطنين العاديين، حتى عندما كانت البلاد تغرق عميقًا في فوضى مالية"، واضعًا "مصالحه المالية الشخصية ومصالح المتآمرين معه وطموحاتهم فوق مصالح الشعب اللبناني وطموحاته".



وسارع سلامة إلى الرد على العقوبات، نافيًا التهم الموجهة إليه. ونقلت وكالة رويترز عنه أنّه سيتحدى هذه الإجراءات، مضيفًا أن بعض أصوله مجمد أصلًا بسبب تحقيقات سابقة.