انت الأن تتابع خبر إليسا تشن هجومًا على وزير الثقافة اللبنانيّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنّت الفنانة اللبنانيّة إليسا، في تغريدة عبر حسابها الرّسمي على موقع إكس (تويتر سابقًا)، هجومًا حادًا على وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى بسبب القرار الأخير الذي يقضي بمنع فيلم باربي من العرض في لبنان لتعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانيّة.



وقالت إليسا في تغريدتها: "انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد على الإنترنت وعلى نتفليكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان.. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها، مين بدو يخبِّر دولتنا أن اللي بيخاف على قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم".

وكان وزير الثقافة اللبنانيّ، محمد وسام المرتضى، أعلنَ في بيانٍ الأربعاء، منع عرض فيلم باربي في دور السينما اللبنانية؛ وذلك لتعارضه مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان على حدِّ قوله.