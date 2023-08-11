دويّ انفجارات قوية في القاعدة الأميركية في الحسكة

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رياض - احمد صلاح - أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، الخميس، سماع دويّ انفجارات قوية في القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



وقد ذكرت مصادر إعلاميّة أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنّ الانفجارات ناتجة عن تدريبات عسكرية لقوات التحالف الدوليّ استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، كما ذكر المرصد السوريّ أنّ قوات من التحالف الدوليّ برفقة قوات سوريا الديمقراطية، سيّروا دورية عسكرية مشتركة، من عدة مدرعات عسكرية، في جولة استطلاعية لتفقد الأوضاع في المنطقة.