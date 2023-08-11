انت الأن تتابع خبر أوكرانيا تعاقب إسرائيل بسبب مواقفها .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة "كييف بوست" إلى ان كييف تدرس معاقبة إسرائيل بسبب موقفها الموالي لروسيا على الساحة الدولية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأوكراني، بأن كييف تدرس إلغاء نظام الدخول بدون تأشيرة للإسرائيليين بسبب تصرفات إسرائيل المنهجية غير الودية ضد أوكرانيا، وانحيازها لروسيا، فضلا عن رفض الحكومة الإسرائيلية إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأشارت "كييف بوست" إلى أنه تم اقتراح استبعاد إسرائيل من اجتماعات صيغة رامشتاين، والتي تبحث فيها كييف مسألة توريد الأسلحة مع حلفائها.

وصرح المصدر أن هناك تهديدا حقيقيا بتسريب معلومات عن مسار القمم.