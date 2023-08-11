انت الأن تتابع خبر مقتل 20 جنديا سوريا بدير الزور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور السورية، هجوما على حافلة عسكرية في بادية الميادين، اسفرت عن مقتل 20 جنديا سوريا وإصابة عشرة بجروح، وفقا لمصدر أمني سوري لوكالة نوفوستي الروسية.

وقال المصدر: "قُتل 20 جنديا وأصيب 10 آخرون في كمين نصبه إرهابيو تنظيم داعش لحافلة عسكرية تقل الجنود شرق محافظة دير الزور".

وهناك انباء غير مؤكدة تفيد بارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الجنود إلى 23 قتيلا.

وفي وقت سابق، قتل مراسل قناة "سما" وعنصرين في الجيش وإنقاذ مصور "الإخبارية"، وذلك بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية لتهريب المخدرات.