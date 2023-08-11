انت الأن تتابع خبر شهيد فلسطيني و4 إصابات برصاص الاحتلال في طولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاصرت قوات جيش الاحتلال مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، فجر الجمعة، فواجهها عشرات المقاومين، بعبوات محلية الصنع، وأسفرت المواجهات عن استشهاد شاب فلسطيني واصابة 4 آخرون، برصاص الاحتلال.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية ان الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، إضافة إلى وصول أربع إصابات اخرى بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وذكرت أن "الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقاءه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة".

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما احتلت عددا من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية

على صعيد آخر، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في وقت سابق، مخيم نور شمس وسط مدينة طولكرم أيضا، أسفر عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 18 عاما برصاصة في رأسه.