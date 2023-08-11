قرار بإغلاق تلفزيون لبنان

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رياض - احمد صلاح - بعد رفض موظفي تلفزيون لبنان الاستمرار بعملهم، قرر وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، إغلاق تلفزيون لبنان الجمعة.

ويأتي هذا القرار بسبب المشكلات التي يعاني منها تلفزيون لبنان، منذ مدة أبرزها عدم صرف مستحقات لموظفيه.

ورغم المحاولات، لإيجاد حلول لهذه المشكلات، إلا أن الموظفين رفضوا الاستمرار بالعمل في القناة التي تاسست نهاية الخمسينات.

وقالت وسائل إعلامية لبنانية إنه تجري في هذه الاثناء اتصالات من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة اللبنانية ووزير العمل للوقوف على حيثيات الأمر.

يذكر أن نقابة موظفي تلفزيون لبنان، قد دخلوا منذ الخميس الماضي، بإضراب مفتوح، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.