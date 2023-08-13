انت الأن تتابع خبر روسيا تعلن حالة الطوارئ .. بسبب خانون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الروسية ، الأحد ، حالة الطوارئ ، بعد وصول الإعصار خانون إلى شرقي البلاد ، وأجلت حوالي 2000 شخص .

وبحسب وكالة "تاس" الرسمية، أفادت وزارة حالات الطوارئ، في بيان الأحد، أن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في منطقة بريموريه" المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في المنطقة، حيث أقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة، ووصفت الوزارة الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عقد.

وأعلنت السلطات في بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، وهي المنطقة الواقعة بأقصى شرق البلاد وقارة آسيا، أن 32 منطقة سكنية انعزلت وقد غمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح الأحد.

وقالت حكومة منطقة بريموري إن حالة الطوارئ أعلنت في 9 بلديات.

ومن المتوقع هطول الأمطار الغزيرة على بعض الأجزاء بالمنطقة مطلع الأسبوع، لتصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.

وضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق الأسبوع الماضي، قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.

وشهدت الأرض أخيرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شدة الانبعاث.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.