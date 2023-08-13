انت الأن تتابع خبر سوريا تتصدى لصواريخ اسرائيلية على دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واجهت الدفاعات الجوية السورية عدوانا اسرائيليا على العاصمة دمشق ، وأسقطت معظم صواريخها .

حيث أفادت وسائل إعلام سورية بسماع أصوات انفجارات في سماء دمشق، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة.

وبحسب مصادر سورية فقد قصفت طائرات إسرائيلية، أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، في محيط دمشق، واستهدف القصف لأول مرة بعض المواقع في محيط العاصمة، منها منطقة "الصبورة"، ومشروع "دمر"، كما تكرر القصف على ضاحية "قدسيا"، وهي مناطق جنوب وجنوب غرب دمشق.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.



وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق.

وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.