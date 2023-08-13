انت الأن تتابع خبر مستجدات في قضية مقتل الشاب الجزائري على يد شرطي فرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي بفرنسا في بيان صحفي الأحد، انها ووفقا لطلبات مكتب المدعي العام، رفضت طلب الإفراج عن ضابط الشرطة المسؤول عن قتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي.

وكان المتهم قد طلب في 6 يوليو الإفراج عنه، حيث زعم محاميه أن الاعتقال غير قانوني وأن الشرطي ليس لديه ما يفعله في السجن، لكن غرفة التحقيق رفضت ذلك، طبقا للمحكمة فقد استأنف القرار في 1 أغسطس.

وتابع محامي المتهم لوران فرانك لينارد، في تصريح لوكالة فرانس برس: "سنقاتل حتى يخرج".

وقضى نائل وهو من أصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة يوم 27 يونيو، أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.

وعقب وفاة الشاب نائل، شهدت فرنسا أعمال شغب وسرقة وتخريب وتكسير، واجهتها الشرطة بالاعتقال وحظر للتجوال.