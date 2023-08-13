انت الأن تتابع خبر نحو 55 شخصًا قتلوا بسبب فيضانات وأمطار غزيرة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة، تشهد بنغلادش عواصف وفيضانات، قُتل فيها 55 شخصًا على الأقل، جراء أمطار غزيرة، وانزلاقات للتربة، منذ أسبوعين، وطالت آثارها أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد لوسائل إعلاميّة دوليّة.

وتسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية، منذ الأول من أغسطس (آب)، في مقتل 21 شخصًا في كوكس بازار، و19 شخصًا في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان، وخمسة في رانغاماتي، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في هذه المناطق الأربع الأكثر تضرّرًا.