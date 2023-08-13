انت الأن تتابع خبر بألسُنهم .. نائب رئيس الموساد السابق: الجيش يرتكب جرائم حرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عاميرام ليفين، النائب السابق لرئيس جهاز "الموساد" في دولة الاحتلال، والضابط في جيش الاحتلال برتبة لواء في الاحتياط، بأنّ إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتفرض نظام أبارتهايد على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال ليفين إنّ "الجيش الإسرائيلي أصبح شريكًا في ارتكاب جرائم حرب"، مشيرًا إلى تأثير المستوطنين المتطرفين على هيكلية وسياسة الجيش. وأضاف: "إذا ذهبت إلى الخليل، ستجد شوارعًا محظورة على العرب. هذا أمر مؤسف وغير مقبول، ولكن هذه هي الحقيقة. وعلينا أن نواجهها بدلًا من تجاهلها".

وانتقد ليفين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا إنّه ظلّ في السلطة لفترة أطول من المطلوب. متهمًا كلًا من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وغيرهم من وزراء حزبهما، بالتحريض على ارتكاب مذابح ضد الشعب الفلسطيني.