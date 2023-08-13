انت الأن تتابع خبر اقتحامات لسجن النقب وتنكيل بالأسرى الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت قوّات القمعِ التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قسم 26 في سجن النقب الاحتلاليّ، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخله، بعد أن نقلت جميع الأسرى القابعين فيه، البالغ عددهم نحو 60 أسيرًا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّه جرى نقل الأسرى إلى عدة أقسام داخل السجن نفسه، فيما أغلقت قوات القمع الأقسام لثلاث ساعات، لافتًا إلى أنّ حالة من التوتر تسود السّجن.

يُشار إلى أنّ سجن النقب من أكبر السّجون التي يقبع فيها الأسرى، حيث يبلغ عددهم فيه نحو 1400 أسير، ومؤخرًا شهد عمليات تفتيش واسعة طالت عدة أقسام.

