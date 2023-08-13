انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة في لبنان وحرارة تصل 42 .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع موجة الحرّ الشديدة التي تضرب لبنان ومنطقة شرق المتوسط، تساقطت الأمطار بشكل غزير في معظم المناطق اللبنانية، خصوصًا المناطق الجبلية والداخلية، ونشر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أمطارًا غزيرةً تهطل بصورة كبيرة.

ووصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة في بعض المناطق اللبنانية، وسجلت المناطق الداخلية أكثر من 35 درجة مصحوبة بأمطار ورطوبة عالية.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية توقعت أن يكون طقس الأحد غائم إلى غائمًا جزئيًا أحيانًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في الداخل).