انت الأن تتابع خبر وزير إسرائيلي: لن نسمح بأي تمثيل للسعوديّة في فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير خارجيّة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، إيلي كوهين، إنّ حكومته لن تسمح للسعودية بفتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها "فلسطين".

وأضاف كوهين في تصريحات لإذاعة (103) الإسرائيلية، نقلته مترجمًا مصادر إعلاميّة فلسطينيّة: "لم يُنسِّقوا معنا، ولذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".

وأضافَ كوهين: "يريد السعوديونَ إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، لكن نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات، هذا لا يتفق مع رؤيتنا .. القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في محادثات التطبيع، والليكود بقيادة نتنياهو توصل لاتفاقيات سلام سابقة، وأثبتنا أنّ الفلسطينيين ليسوا عائقًا أمام السلام، ونحن الآن أمام فرصة التوصل لاتفاق تاريخي قبل الانتخابات الأميركيّة"

جاء ذلك خلال ردِّ كوهين على سؤال بشأن إعلان السعودية تعيين سفير لها لدى فلسطين، ليكون قنصلًا عامًا في القدس، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة العربيّة السعوديّة.

وكانَ تسلم، السبت، مستشارُ الرئيس الفلسطينيّ للشؤون الدبلوماسيّة مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا للمملكة في القدس.