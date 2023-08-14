انت الأن تتابع خبر اقتحام الأقصى بحراسة مشددة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك ، الاثنين ، من جهة باب المغاربة ، وسط حراسة أمنية مشددة .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضحت دائرة الاوقاف أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.