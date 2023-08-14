انت الأن تتابع خبر الهيئة الإسلامية المسيحية في القدس تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تهجير قسري وصامت يتعرض له المواطنون في حي وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بهدف هدم أكثر من 100 منزل وتهجير عشرات العائلات.

وقالت الهيئة في بيان لها الاثنين، إن تهديد بلدية الاحتلال بهدم هذه المنازل يشكل جريمة حرب وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وأضافت الهيئة أن تدفق آلاف المستوطنين يومياً الى وادي الربابة عبر هذا المسار التلمودي وقيامهم بالاعتداء على المواطنين ومنازلهم وإقامة حفلات صاخبة حتى ساعات الفجر الأولى، يستهدف خلق بيئة طاردة للمواطنين وارغامهم على ترك منازلهم في الحي.

وقالت الهيئة إن الجسر المعلق الذي أقامته بلدية الاحتلال على أراضي المواطنين في الحي أصبح يشكل رأس حربة في تهويد الحي وتغيير المشهد الحضاري لمدينة القدس، مؤكدةً أن هذا الإرهاب لن يستطيع النيل من صمود أبناء شعبنا في وادي الربابة وإصرارهم على البقاء.

وطالبت الهيئة الجهات الفلسطينية المعنية تقديم جميع أشكال الدعم والاسناد للمواطنين في الحي من أجل تمكينهم من الصمود ومقاومة الزحف الاستيطاني العارم الذي يستهدف وجودهم على أرضهم.

(بترا)