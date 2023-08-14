انت الأن تتابع خبر بنغلاديش تشكر الإمارات على جهودها للإفراج عن مواطنها في اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إماراتيّة أنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش، أعربت خلاله عن بالغ شكرها وتقديرها للدور المهم الذي قامت به دولة الإمارات في الإفراج عن موظفي منظمة الأمم المتحدة المختطفين في اليمن لأكثر من عام وأحدهم من رعايا بنغلاديش.

كما ثمنت واجد خلال الاتصال جهود دولة الإمارات الحثيثة ومبادراتها الخيرة الساعية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.

من جانبه أكد الشيخ بن زايد أنّ دولة الإمارات تسعى دائمًا لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهود الأمم المتحدة والمبادرات الإنسانية عامة وذلك في إطار نهج الدولة الإنسانيّ الأصيل وإرثها التاريخي الراسخ الذي يقوم على التعاون والعمل الإنساني الذي يحقق الاستقرار والأمان للشعوب سواء على المستوى الإقليميّ أو الدوليّ وانطلاقًا من إيمان الدولة بأنّ حياة الإنسان وصون كرامته فوق كلّ اعتبار وفي مختلف الظروف.