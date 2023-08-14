انت الأن تتابع خبر تعطل مفاجئ لطائرة وزيرة ألمانيّة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت مصادر صحفيّة أنّ وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اضطرت للبقاء بعض الوقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الإثنين، بعد مشكلة فنية في طائرتها الحكومية، والمشكلة الفنية هي الأحدث في سلسلة متوالية من الحوادث، أجبرتها على العودة إلى المطار بدلاً من الاستمرار في رحلتها إلى أستراليا.

وكان من المقرّر أنْ تصل وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بربوك إلى كانبيرا مساء الإثنين في مستهلّ زيارة إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

غير أنّ طائرتها وهي من طراز (إيرباص إيه 340)، اضطرت للعودة إلى أبو ظبي بعد توقف للتزود بالوقود بسبب "مشكلة ميكانيكية في قلابات الهبوط"، حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر على موقع إكس، (تويتر سابقًا).