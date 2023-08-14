انت الأن تتابع خبر البرلمان العربي يثمن مخرجات الثلاثية ويؤكد دورَ الوصاية الهاشميّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثمّن البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم الاثنين، بمدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والمملكة، في حماية المقدسات ودعم القضية الفلسطينية والذود عن مدينة القدس، مؤكدًا أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، تسهم في حمايتها والتصدي لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها.

وشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة الثلاثة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، و الرئيس محمود عباس وما تضمنه البيان الختامي للقمة والذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب، مشددا على حرص البرلمان على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية وصولا لاستعادة حقوقه المشروعة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.