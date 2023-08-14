انت الأن تتابع خبر السفير السّعودي في الأردن وفلسطين ينشر صورةً تاريخية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام سفير الرّياض لدى الأردن وفلسطين، نايف السديري، بنشرِ صورة تاريخيّة لافتتاح قنصليّة المملكة العربية السعودية في مدينة القدس عام 1947.

وأرفق السديري الصورة في منشور على منصة إكس، (تويتر سابقًا)، قائلًا: "بتوجيه من المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عام 1947، رعى العم عبد العزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس، حي الشيخ جراح".

ويظهر في الصورة عددٌ من الدبلوماسيين السعوديين، وعلى مدخل المبنى لافتةٌ كتب عليها "القنصلية العامة" باللغتين العربية والانجليزية مع شعار المملكة السعودية.

وجاء منشور السديري، بعدَ يومٍ واحد من تصريح وزير خارجيّة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، إيلي كوهين، بأنّ حكومته لن تسمح للسعودية بفتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها "فلسطين"، زاعمًا: أنّ السعوديّة "لم يُنسِّقوا مع دولة الاحتلال"، ومضيفًا: "لذلك لن نسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".

وكانَ أضافَ كوهين في تصريحٍ ترجمته وكالات فلسطينيّة: "يريد السعوديونَ إيصال رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، لكن نحن لا نسمح للدول بفتح قنصليات، هذا لا يتفق مع رؤيتنا .. القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في محادثات التطبيع، والليكود بقيادة نتنياهو توصل لاتفاقيات سلام سابقة، وأثبتنا أنّ الفلسطينيين ليسوا عائقًا أمام السلام، ونحن الآن أمام فرصة التوصل لاتفاق تاريخي قبل الانتخابات الأميركيّة"

وكانَ تسلم، السبت، مستشارُ الرئيس الفلسطينيّ للشؤون الدبلوماسيّة مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا للمملكة في القدس.

وفي تصريحٍ خاصّ للشرق الأوسط، قال السديري إنّ تعيينه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًا للسعودية في القدس، يمثّل دعمًا كبيرًا للأشقاء في فلسطين، وسيمنح العلاقة أبعادًا أوسع وذات مردود إيجابي على الشعبين الشقيقين.

وفي حديث أشار السديري إلى أنَّه "في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أصبحت السعودية قوة إقليمية وعالمية فاعلة، وجسّدت توظيف هذه المكانة في دعم الأشقاء في فلسطين بخطوة لها دلالات رمزية كثيرة، متمثلة بتعيين سفير وقنصل عام في فلسطين. وأكَّد السديري أنَّ ما يربط البلدين "يفوق ما يدركه كثير من الناس، خصوصًا أنَّ السعودية من أكثر الدول التي تقف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، ولطالما قدمت وتقدم الدعم السياسي والمادي والمعنوي، كما قدمت أيضًا الشهداء في حرب 48".

وفي ذاتِ السّياق، رحّبت قياداتٌ فلسطينيّة بهذه الخطوة السّعوديّة، كان أخرهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية، الذي رحّب في كلمته في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، الإثنين، بالقرار السعودي، مؤكدًا أنّه يحمل معاني ودلالات سياسية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال.