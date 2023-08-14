انت الأن تتابع خبر تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل حاكم البنك المركزي اللبناني بالإنابة وسيم منصوري، وبصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة، على خط الحملة الدولية لتجميد الحسابات المصرفية للحاكم السابق رياض سلامة وعدد من المقرّبين له، لينص في قرار على بتجميد الحسابات الفرديّة والمشتركة وكشف السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة.

وبحسب التعميم الصادر، قررت الهيئة بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض (الأب) وندي (الإبن) ورجا سلامة (الشقيق) وماريان الحويك (المساعدة والمديرة التنفيذية) وآنا كوزاكوفا (الصديقة ووالدة الابنة)، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.



وعلى الفور، عمم أمين عام الهيئة عبد الحفيظ منصور المذكرة، وطلب بموجبها من جميع المصارف التثبت خلال مهلة أسبوع وإبلاغ الهيئة بالكشوفات والمستندات، عن أي حسابات أو عمليات عائدة بصورة مباشرة أو مشتركة للأسماء الواردة، وبما فيها الحسابات المقفلة التي لم تعد تجري عليها أي حركة، والصناديق الحديدية.

وكانت أوضحت وزارة الخزانة الأميركيّة في بيان لها أنّ الولايات المتحدة، بالتزامن والتنسيق مع كندا وبريطانيا، فرضت عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وأفرادًا من أسرته والمقربين منه، مشيرةً أنّ لائحة العقوبات المشتركة التي أقرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ضد سلامة (73 عامًا) الذي تولى حاكمية مصرف لبنان طوال 30 عامًا، تضم أيضًا "المتآمرين في مخطط الفساد" معه حسب تعبيرها، وهم نجله نادي سلامة (37 عامًا) وشقيقه رجا سلامة (63 عامًا) ومساعدته الرئيسية في مصرف ماريان حويك (43 عامًا) و"شريكته السابقة" الأوكرانية آنا كاساكوفا (49 عامًا). وأكدت أنّ العقوبات تنصُّ على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء في الولايات المتحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.