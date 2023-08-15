انت الأن تتابع خبر أربع إصابات في قوات حفظ السلام بمالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، الاثنين، إنّ أربعةً من جنود حفظ السلام من بوركينا فاسو أصيبوا في هجومين على قافلة تقل أفرادًا ومعدات من قاعدتها في بلدة بير إلى تمبكتو الأحد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إنّ إصابات الجنود الـ 4 "لا تشكل تهديدًا للحياة"، داعيًا جميع الأطراف إلى ضمان حركة آمنة لقوات حفظ السلام طوال فترة الانسحاب، حيث تسعى بعثة مينوسما إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات المالية وفريق الأمم المتحدة القُطْري ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل.

وحسب دوجاريك، فإنّ البعثة الأممية عجّلت من عملية انسحابها من بلدة بير بالقرب من تمبكتو، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، بما في ذلك المخاطر على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة .