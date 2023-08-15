انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال خلية خططت لخطف جندي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعمت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين، أنّ جهاز الأمن العام لدولة الاحتلال "الشاباك" فكّك خلية لحركة حماس، كانت تخطّط لخطف جندي إسرائيلي في الضفة الغربية وتنفيذ سلسلة عمليات أخرى.

ونقلت الإذاعة عن بيان لـ"الشاباك" تأكيده اعتقال تسعة أشخاص جهزوا مخططًا كاملًا لخطف الجندي وراقبوا مواقع للجيش، وحصلوا على معلومات استخبارتية.

وبحسب ذات البيان فإنّ المعتقلين حضِّروا مكانًا لإخفاء الجندي بعد خطفه، وتم الوصول إلى ذلك المكان.

وادعى الشاباك أنّ المعتقلين من قرية بِدّو قرب مدينة رام الله، وكانت بحوزتهم متفجرات وعبوات ناسفة تم إعدادها في مختبر جهزه المعتقلون بأنفسهم.