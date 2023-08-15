انت الأن تتابع خبر اشتباكات مسلّحة في العاصمة الليبية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة ليبيّة إنّ سكانَ بعض المناطق أشاروا إلى اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر من ليل الإثنين، وذلك بعد أنباء عن القبض على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس، وذكرت الوسائل أن الاشتباكات اندلعت في طرابلس بين قوتين مسلحتين.

وقال أحد سكان حي الفرناج لرويترز: "سمعنا إطلاق نار استمر حوالي ساعتين، ولا نعرف ماذا سيحدث. نخشى على سلامتنا".

ونقلت صحيفة الوسط الإلكترونية عن مصادر في طرابلس قولها إن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة احتجز آمر اللواء 444 قتال، أثناء توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع إطلاق نار واشتباكات وانفجارات في مناطق طريق الشوك وخلة الفرجان وعين زارة والفرناج في العاصمة.