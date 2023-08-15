انت الأن تتابع خبر بالفيديو: نصر الله مخاطبًا الاحتلال ستعودونَ إلى العصر الحجري أيضًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبنانيّ، بمناسبة الذكرى الـ17 لحربِ 2006 مخاطبًا دولة الاحتلال الإسرائيليّ: "إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضًا إلى العصر الحجري"، وأضاف نصر الله: "إذا أمكن للصواريخ الدقيقة أنْ تصل إلى إسرائيل فلها مفاعيل السلاح النووي، فكيف إذا تطورت المعركة إلى كلّ محور المقاومة".

جاءَ ذلك، كردٍ على ما صرّح به الأسبوع الماضي وزير الدفاع الإسرائيليّ، يوآف غالانت، خلال جولةٍ له على الحدود مع لبنان، وحذّر في تصريحٍ له من "إعادة لبنان إلى العصر الحجري إنْ هوجمت إسرائيل". على حدّ تعبيره.

وشدّد حسن نصر الله، على أهميّة محافظة لبنان على قوّة المقاومة فيما إذا حاول العدو الانتقاص من حقوقه ونفطه وغازه، وذكر أنّ إسرائيل تلعب لعبة وجود وفناء، مشيرًا إلى أنّه يجب التعاطي بواقعية بمعزل عن البهلونات الإعلاميّة.

وأكد أنّ لبنان يتمتع بعناصر قوّة أساسية قادرة على حمايته وتحقيق الأمن والأمان لمواجهة العدو، موضحًا أنّ المعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان وأن المقاومة أقوى بكثير مما كانت عليه.

وعن حادثة الكحالة، قال نصر الله إنّ التحقيق سيكشف مَنْ اعتدى على مَن، مضيفًا أنّ الحادثة في عهدة القضاء ووجوه الأشخاص باتت معروفة.

وأردف بالقول: هناك جهات سياسة أدركت مخاطر التجييش وقوى دافعت عن المقاومة، لكن هناك قوى كان تريد أخذ الأمور إلى أبعد مدى ممكن، حيث أفاد بأنّ التحريض الإعلاميّ الذي قامت به قناة إعلامية وصفها بالـ"خبيثة"، أدى إلى ما حصل في الكحالة وهي تتحمل مسؤولية سفك الدماء.

وصرح بأن هذه الحادثة أكّدت أنّ مؤسسة الجيش هي الضامنة للاستقرار والأمن في البلد.



