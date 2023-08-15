انت الأن تتابع خبر بينها 8 عربية .. دول تتقدم لعضوية بريكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.

وقالت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان بريكس أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة. نتذكر أنّ جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها. وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسًا لمنظمة بريكس، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيًا نحو توافق على مسائل توسيع بريكس ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة بريكس: وهي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

وأشارت إلى أنّه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع بريكس وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدةً أنّ "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارًا نهائيًا بهذا الشأن"، علمًا أنّ قمة منظمة بريكس، ستعقدُ في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس (آب) الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.