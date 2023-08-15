انت الأن تتابع خبر ترامب أمام القضاء في 10 تهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا لائحة تتكون من 10 تهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، في أحداث اقتحام البيت الأبيض ، في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

حيث أمهلت فاني ويليس المدّعية العامّة المكلّفة بملف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الرئيس و18 متهما معه في قضية أحداث البيت الأبيض خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من آب للمثول أمام القضاء في جورجيا، بحسب واشنطن تايمز.

وقالت ويليس التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة والفصل في هذه القضيّة "في غضون ستّة أشهر".



وبحسب "سي إن إن" قالت أن لدى المدعين العامين في جورجيا أدلة تؤكد أن فريق ترامب يقف وراء انتهاك نظام التصويت.

و أظهرت مساء الاثنين، لقطات تلفزيونية من محكمة في أتلانتا، للقاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها الهيئة. ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.





وستكون هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.



ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة، في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.



وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.



وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.



من جهته، قال ترامب في منشور على صفحته بموقع "تروث سوشال" إن الأمر سخيف، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بالفاشل، لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.



وكتب الرئيس السابق: "أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم".