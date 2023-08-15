انت الأن تتابع خبر استشهاد فلسطينيين بمخيم عقبة جبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شابان فلسطينيان ، الثلاثاء ، جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال ، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في مينة أريحا ، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية .

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني إن "شابين في العشرينيات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".

وأفاد سكان محليون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان ولم يتضح بعد إن كان الشهيدان مشاركين في هذه الاشتباكات.

وأضاف السكان أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

ولم يصدر بعد بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.