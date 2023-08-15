انت الأن تتابع خبر الاحتلال يغلق البوابة الحديدية بالأغوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوالى اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة ، وتقوم يوميا بحملات اعتداءات واعتقالات ومداهمات ، وتهدم منشآت ، وتغلق أخرى .



حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، البوابة الحديدية شرق مناطق عاطوف والرأس الأحمر في الأغوار الشمالية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار معتز بشارات، في بيان، إن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية التي تعد منفذا للمواطنين إلى مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية، موضحا أن جرافة تابعة للاحتلال تعمل في الخندق المقام منذ أوائل انتفاضة الأقصى، والفاصل بين أراضي سهل البقيعة الشرقية، وعاطوف، والرأس الأحمر المستهدفة بالاستيطان والمعسكرات الاحتلالية .

وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت تسعة عشر فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء المواطنين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله والبيرة وجنين ونابلس وأريحا وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، إضافة الى إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.