انت الأن تتابع خبر إطلاق صاروخ على شمال الضفة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنَتْ مجموعةُ فلسطينية، الثلاثاء، إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد شمال الضفة الغربية، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أن المحاولة باءت بالفشل، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت المجموعة الفلسطينية التي أطلقت على نفسها اسم كتيبة العياش في بيان، إنها استخدمت صاروخًا من نوع (قسام 1) في قصف المستوطنة.

وأضافت المجموعة في البيان الذي حمل شعار كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ إطلاق الصاروخ يأتي في إطار عملية الإعداد والتطوير المستمر للصواريخ.

في المقابل، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من رصد المنصة التي استخدمت في إطلاق الصاروخ وبقاياه. وأضافت نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن جنود الجيش يطاردون الفلسطينيين المشتبه بوقوفهم وراء إطلاق الصاروخ.