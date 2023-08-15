انت الأن تتابع خبر الخارجية الأمريكية قلقة من احتمالية اتفاق أسلحة روسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكيّة، الثلاثاء، أنّ توصُّل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق في شأن الأسلحة سيشكّل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعيّ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين: إنّ أي نوع من التّعاون الأمني أو الاتّفاق بشأن الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدوليّ.

وكان دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في رسالة وجّهها إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون. من جهته، شدد كيم على أهميّة مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، بحسب رسالة لوزير الدفاع، كانغ سون نام، تمت تلاوتها أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر حول الأمن الدولي.