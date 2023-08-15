انت الأن تتابع خبر ارتفاع نفسة البطالة في تونس إلى 15.6% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال معهد الإحصاء التونسيّ إنّ نسبة البطالة بلغت خلال الثلث الثاني من السنة الحالية في تونس 15.6 بالمئة، مقابل 16.1 بالمئة في الثلث الأوّل من نفس السنة و15.3 بالمئة في الثلاثي الثاني من سنة 2022.

وأضاف أنّه تقلّص نسبيًا عدد العاطلين عن العمل خلال الثلث الثاني من سنة 2023 إلى حدود 638 ألف عاطل عن العمل مقابل 656 ألف عاطل عن العمل خلال الثلث الأول من سنة 2023.

من جانب آخر، بلغت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خلال الثلث الثاني من سنة 2023 إلى 38,1 بالمئة مقابل 40,2 بالمئة خلال الثلث الأول من السنة الجارية، و37,2 بالمئة خلال الثلث الثاني من سنة 2022.

ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 54 بالمئة في قطاع الخدمات و20 بالمئة في قطاع الصناعات المعملية و14بالمئة في قطاع الصناعات غير المعملية و12 بالمئة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.