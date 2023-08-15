انت الأن تتابع خبر انفجارات تدوي في ريف دمشق .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة إنّ انفجارات دوّت في مستودع صواريخ وذخيرة بشمال شرقي دمشق، الثلاثاء، وأسفرت عن وقوع خسائر بشرية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وقع "التفجير ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في منطقة الرحيبة في ريف دمشق".

وأورد أنّ الانفجار حصل ضمن مستودع صواريخ وذخيرة في "مناطق هيمنة حزب الله اللبناني" في منطقة القلمون التي تمتد على سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية للبنان، مشيرًا إلى وقوع خسائر بشرية، ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية من جهتها أي أنباء أو تفاصيل حول الانفجار.

وكانت انفجارات مماثلة قد دوت فجر الأحد الماضي في غرب دمشق وفق وكالة الأنباء السورية الرسميّة، ضمن مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران، مما أسفر عن أضرار مادية.