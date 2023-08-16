انت الأن تتابع خبر إعادة اعتقال صحفية أجرت مقابلة مع والد أميني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة، أنّ السلطات الإيرانيّة أوقفت مجددًا، الثلاثاء، صحافية كانت قد أجرت مقابلة مع والد مهسا أميني، التي أثارت وفاتها احتجاجات كبرى في إيران، وذلك بعد يومين على إطلاق سراحها، نقلًا عن منظّمة حقوقية غير حكومية مقرّها في الولايات المتحدة.

وكانت الصحافية الإيرانية نازيلا معروفيان قد خرجت، الأحد، من سجن إيفين في طهران، ونشرت على الأثر، على منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة لها من دون حجاب، في ما يبدو تحدّيًا لقواعد اللباس النّسائي الصارمة المطبّقة في إيران، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، وجاء في منشور لها على المنصة: لا تقبلوا الاستعباد، أنتم تستحقون الأفضل.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، الثلاثاء، بأنّ الصحافية أوقفت مجددًا ونقلت إلى قرشك، سجن النساء الذائع الصيت، والواقع على مقربة من طهران، والذي يندَّد بانتظام بظروف الاعتقال فيه.