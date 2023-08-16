انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفجر مقر حركة فتح بنابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الأربعاء ، مخيم بلاطة في نابلس ، أسفر عن الاقتحام إصابات خطرة بين الشبان الفلسطينيين ، وحالات اختناق ، وتخريب للمتلكات ، وتفجير مقر حركة فتح في المخيم .

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد أصيب العديد من المواطنين بالرصاص والاختناق، بينما تم تفجير منزل ومقر لحركة فتح، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة جنوب نابلس.



وأفادت مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر، بأن حصيلة المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس، كالتالي: اصابة بالرصاص الحي بالصدر وهي خطره جدا، واصابتان بشظايا رصاص حي نقلوا إلى المشفى، و أربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجوا ميداني، وإصابة بالرصاص الحي وتم اختطافها من الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا، واخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، واصابة بقنبلة غاز بالرأس وعولجت ميدانيا، واصابتان جراء السقوط وعولجا ميدانيا.



وقالت الهلال الأحمر، في بيانها، إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية واعتدت عليها في "مفرق بركة" وإسكان الأطباء، وعرقلت دخولها الى مخيم بلاطة لاسعاف احدى الاصابات التي نقلت لاحقا إلى المستشفى الوطني.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، حيث نفذت عدوانا على المخيم، عقب اقتحامها شارع السوق وسط تخريب ممتلكات الفلسطينيين.



ودارت اشتباكات بين مجموعة من المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه الطواقم الصحفية خلال تغطيتها اقتحام المخيم.



في غضون ذلك، فجرت قوات الاحتلال منزلا مملوكا لعائلة أبو شلال، ومقرا لحركة "فتح".