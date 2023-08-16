انت الأن تتابع خبر تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت تركيا تسجيل درجة حرارةٍ قياسيةٍ بلَغَتْ 49.5 درجةً مئويةً، فيما يحذر الخبراء من أنّ ظاهرة الموجات الحارة في حوض البحر المتوسط سوف تستمر نحو عقدين.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوزهسكي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، ليل الثلاثاء، إنه تم رصد درجة الحرارة القياسية أمس في محافظة إسكي شهير في وسط الأناضول. وأضاف أن درجة الحرارة القياسية السابقة كانت 49.1 درجة مئوية وتم تسجيلها عام 2021.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الأربعاء، من أن موجة الحر ستستمر في تجاوز درجات الحرارة الموسمية العادية بما يصل إلى 11 درجة.