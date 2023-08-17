انت الأن تتابع خبر استشهاد فلسطيني في اقتحام جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الخميس ، مدينة جنين في الضفة الغربية ، أسفر عن الاقتحام استشهاد شاب فلسطيني ، واختطاف اثنين آخرين ، وتفجير منزل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشاب مصطفى الكتسوني استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح الخميس، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.



وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.