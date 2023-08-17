انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية الإيراني في السعودية .. اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية الخميس.



كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في حزيران بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في آذار.





وتوصلت السعودية وإيران في آذار لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الخصومة التي عرضت استقرار منطقة الخليج للخطر بالإضافة إلى اليمن وسوريا ولبنان