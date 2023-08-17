واشنطن توافق على أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزراة الدفاع الاسرائلية ، الخميس ، أن واشنطن وافقت على أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.

حيث أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة" آرو-3" للدفاع الصاروخي إلى ألمانيا، مما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.



وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصة X، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليار دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.





وصُممت منظومة "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.



كما أنها الأعلى بين منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.



ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025.



وتأتي الصفقة ضمن مشروع دفاعي باسم "يورو سكاي شيلد" أطلقه المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر 2022، بعد بدء الحرب في أوكرانيا.