انت الأن تتابع خبر زيادة 100% على الأجور في سوريا .. والليرة تواصل الهبوط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مسؤولون ووسائل إعلام رسميّة سوريّة، الأربعاء إن دمشق رفعت أسعار الوقود وغيره من المنتجات البترولية مجددًا، مع خفض الحكومة الدعم تدريجيًا لدعم المالية العامة.

سجّلت الليرة السورية أسوأ قيمة لها، إذ وصلت إلى 15 ألفًا مقابل الدولار الواحد، ويقول خبراء اقتصاد إنّ السلطات، التي أصبحت غير قادرة على نحو متزايد على الإبقاء على الدعم المرتفع، تواجه الآن معوقات متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين، الأول يقضي بزيادة بنسبة 100 ٪ لرواتب وأجور جميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الدولة اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وجاء في بيان رئاسي سوري أن هذه الزيادة تسري كذلك على من يحصلون على أجورهم بالشهر أو باليومية والعمال المؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود توظيف، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتأتي زيادة الرواتب وسط انخفاض قيمة الليرة السورية، ليصل معدل الرواتب من 250 إلى 300 ألف ليرة أي ما يعادل 20 دولارًا فقط.

كما أصدر الأسد، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين.