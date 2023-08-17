انت الأن تتابع خبر تفاصيل زيارة وزير خارجية إيران الأولى للسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العاصمة السعودية الرياض، الخميس، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، هي الأولى من نوعها بعد إعادة العلاقات بين المملكة السعوديّة وإيران. وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنّ استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالرياض، :"لقاؤنا اليوم يأتي لتأكيد رغبتنا بتنفيذ بنود الاتفاق بين طهران والرياض"، مشيرًا إلى أنّ المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران.

وأضاف :”تناولنا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، موضحًا أنّ "المملكة تثمّن دعم إيران لاستضافة السعودية إكسبو 2030"، وأكد أنّ الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مرحبًا باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض.

ولفت بن فرحان أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، مثمنًا تلبية نظيره الإيراني الدعوة لزيارة المملكة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.