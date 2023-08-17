انت الأن تتابع خبر 10 قتلى في تحطم طائرة في ماليزيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشرطة الماليزية أنّ طائرة ركّاب صغيرة تحطّمت، الخميس، على طريق في ولاية سيلانغور، ممّا أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية، بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لوكالة الصحافة الفرنسية: في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة. وأوضح أنّ شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة.