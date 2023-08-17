انت الأن تتابع خبر الصحة العالميّة تفتتح قمتها للطب التقليدي .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - افتتحت منظمة الصحة العالميّة، الخميس، قمّتها بشأن الطب التقليديّ، والتي ستعقدُ يوميْ 17 و18 أغسطس (آب) 2023 في غانديناغار في ولاية غوجارات، الهند، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن الصحة بهدف حشد الالتزام السياسي وتعبئة العمل المسند بالبيّنات بشأن الطب التقليدي، باعتباره أول ملاذ لملايين الأشخاص في العالم لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة والرفاه.

وأشارت الصحة العالميّة في بيانٍ لها على موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّه سيشارك في استضافة مؤتمر القمة العالمي كل من منظمة الصحة العالمية (المنظمة) وحكومة الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين في عام 2023. وسيكون بمثابة منبر لجميع الجهات صاحبة المصلحة، بمن فيها العاملون في مجال الطب التقليدي، ومستخدمو الطب التقليدي والمجتمعات المحلية، وراسمو السياسات الوطنية، والمنظمات الدولية، والأكاديميون، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تبادل أفضل الممارسات والبيّنات والبيانات والابتكارات المغيّرة لقواعد اللعبة بشأن إسهام الطب التقليدي في الصحة والتنمية المستدامة.

وأضاف البيان: قد كان الطب التقليدي والتكميلي، على مدى قرون، مورداً من الموارد الأساسية للصحة داخل الأُسر والمجتمعات المحلية. وكان على الحدود بين الطب والعلم، مُرسياً بذلك الأساس للنصوص الطبية التقليدية. ويقوم ما يقرب من 40٪ من المنتجات الصيدلانية المتداولة حالياً على أساس منتجات طبيعية، فيما تستمد العديد من الأدوية البارزة جذورها من الطب التقليدي، بما فيها الأسبرين والأرتيميسينين وعلاجات سرطان الأطفال. وتشرع بحوثٌ جديدة، بما فيها تلك المتعلقة بالجينوميات والذكاء الاصطناعي، في دخول هذا الميدان، وهناك صناعات مزدهرة في مجال الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية والصحة والرفاه وما يتصل بها من سفر. وفي الوقت الراهن، أبلغت 170 دولة عضوا المنظمة عن استخدامها الطب التقليدي وطلبت منها تزويدها ببيّنات وبيانات للاسترشاد بها في وضع السياسات والمعايير واللوائح بغية ضمان استخدام الطب التقليدي بشكل مأمون وعالي المردودية ومنصف.

وأشارَ: استجابةً لهذا الاهتمام والطلب العالميين المتزايدين، أنشأت المنظمة، بدعم من حكومة الهند، في آذار/ مارس 2022 مركز المنظمة العالمي للطب التقليدي بوصفه مركزاً للمعرفة يُكلَّف بمهمة حفز مظاهر الحكمة القديمة والعلوم الحديثة من أجل صحة ورفاه الناس والكوكب. ويعمل مركز المنظمة للطب التقليدي على زيادة القدرة الحالية للمنظمة في مجال الطب التقليدي وتكملة الوظائف الأساسية للمنظمة المتمثلة في الحوكمة والمعايير والدعم القُطري المُضطلع بها في المكاتب الإقليمية الستة كافة وفي المقر الرئيسي.