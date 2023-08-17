انت الأن تتابع خبر مصر تثبت أسعار الكهرباء لمدة 4 أشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مجلس الوزراء المصريّ، الخميس، إنّه وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء لتثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير (كانون الثاني) 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيانٍ لها، إنّ الدولة أرجأت بهذا القرار الزيادات المقرَّرة لأسعار الكهرباء سلفًا لمدة 18 شهرًا؛ مراعاة للظروف والتحديات الاقتصاديّة.

وكانَ قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنّ بلاده تواجه أزمة اقتصادية، وتحاول تقليل آثارها عن طريق برامج للتخفيف عن المواطنين، مؤكدًا ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة.

وقالت رئاسة «مجلس الوزراء»، في بيان، إن الدولة أرجأت بهذا القرار الزيادات المقرَّرة لأسعار الكهرباء سلفاً لمدة 18 شهراً؛ «مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية».